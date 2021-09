The Children Act Il Verdetto film stasera in tv 16 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Children Act Il Verdetto è il film stasera in tv giovedì 16 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il verdetto film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 18 ottobre 2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Richard Eyre

CAST: Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Ben Chaplin, Rupert Vansittart, Jason Watkins, Nikki Amuka-Bird, Nicholas Jones, Anthony Calf, Rosie Cavaliero

DURATA: 105 Minuti

Il verdetto film stasera in tv: trama

Fiona Maye è un’importante giudice di Londra che gestisce sapientemente numerosi casi di diritto familiare. Il suo lavoro è tutto e il rapporto con il marito Jack è ormai agli sgoccioli. Mentre affronta le difficoltà del suo privato, Fiona si ritrova a dover seguire il caso di Adam, un brillante ragazzo che rifiuta di sottoporsi alla trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita. A tre mesi dal suo diciottesimo compleanno, Adam è per la legge ancora un bambino. Fiona gli fa visita in ospedale ma non sa che quel incontro sarà decisivo per entrambi.

Il verdetto recensione

Il film basato sul romanzo dello scrittore Ian McEwan è riuscito a bilanciare molto bene due temi: da un lato quello del rapporto matrimoniale in età matura che spesso si spegne per il lavoro eccessivo o per la carenza di intimità. Dall’altro il tema della libertà religiosa in materia di salute visto soprattutto in relazione ad un ragazzo adolescente. Il primo tema viene ben rappresentato, mentre sono un po’ meno efficaci sono i momenti che evidenziano il percorso di crescita e scoperta dell’adolescente, Testimone di Geova, che rifiuta spinto da principi religioni e dai suoi genitori a rifiutare una trasfusione per trattare la sua leucemia. Sono deboli soprattutto le parti del film in cui il ragazzo confonde l’interesse del giudice per il suo caso con l’amore. Comunque la trama viene sostenuta dalla recitazione di una coppia di attori fenomenale: Emma Thompson e Stanley Tucci. Una vera scoperta qui è Fionn Whitehead che interpreta il giovane adolescente. La pellicola ha un impatto emotivo molto forte e sa stimolare nello spettatore una profonda meditazione sui temi affrontati. Unica pecca sta forse in un finale con una scena esageratamente melodrammatica. Film consigliato.

Il verdetto film stasera in tv: curiosità

Negli Stati Uniti il film ha incassato 20,4 mila dollari.

Il film è basato sull’omonimo romanzo del 2014 scritto da Ian McEwan, che ha anche curato la sceneggiatura.

La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale al 42 ° Toronto International Film Festival, il 9 settembre 2017.

Il verdetto streaming

Il verdetto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il verdetto film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

