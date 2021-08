DELITTI IN PARADISO EPISODI 19 AGOSTO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 19 agosto 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 19 agosto 2021

Delitti in Paradiso Stagione 10 – episodio 7 Addio al celibato. Skip Marsden viene trovato con il suo tender su una spiaggia e con un arpione piantato nel petto. La sua barca si trova ormeggiata a circa 11 miglia. A bordo quattro partecipanti (uno più ubriaco dell’altro) della festa di addio al celibato di un giovane visconte viziato. Parker e il team devono determinare come Marsden sia finito sulla spiaggia. Il suo gommone, infatti, era fuori uso e il GPS ha confermato che la sua barca non si è mai mossa. Altro particolare inusuale: nella gola della vittima sono stati ritrovati peli di cane, nello specifico il suo cane che, però, è morto due mesi fa. Ci sono tante domande e la matassa è particolarmente ingarbugliata, ma il nostro detective non ha dubbi: la vita di Marsden nasconde il segreto che ha portato alla sua morte. Di cosa si tratta?

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 19 agosto 2021

Delitti in Paradiso Stagione 10 – episodio 8 Il pastello rosso. Finale di stagione. Ultima puntata della decima stagione segna anche l’ultima apparizione dell’attore Tobi Bakare nel ruolo del sergente JP Hooper. Emmet Peterson entra barcollando nella stazione di polizia indossando una camicia macchiata di sangue, portando una pistola e credendo di aver ucciso la sua migliore amica, la donna d’affari, Gardenia Dujon, una famosa produttrice di cosmetici naturali dell’isola. Le prime rilevazioni sulla scena del crimine, però, portano Parker a dubitare che la dinamica degli eventi sia stata quella raccontata da Peterson. Scavando nel passato della Dujon saltano fuori alcuni particolari che rimettono tutto in una nuova prospettiva. Nel frattempo, il sergente Hooper accetta una promozione, e Catherine spinge Parker a prendere una posizione riguardo ai sentimenti che prova per Florence.

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 19 agosto 2021

Delitti in Paradiso Stagione 1 – episodio 1 Un omicidio impossibile. Il poliziotto inglese Charlie Hulme viene trovato assassinato nella panic room (chiusa dall’interno) della villa di Lord e Lady Salcombe, sull’isola caraibica di Sainte Marie. Richard Poole, detective di Scotland Yard, viene inviato sul posto per indagare. Per Poole, adattarsi ai ritmi dell’isola e ai metodi dei suoi nuovi colleghi non sarà facile. L’indagine, inoltre, si fa subito complicata. Inizialmente i Salcombe negano di aver mai avuto a che fare con la vittima. Poi, però, Lady Sarah Salcombe confessa che Hulme era il suo amante. Inoltre, il poliziotto stava indagando su suo marito, James, sospettato di un coinvolgimento con il traffico di immigrati. Quando anche James viene ucciso, Poole si trova ad affrontare un intreccio più complicato del previsto…

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

