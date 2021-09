Vita da giungla Alla riscossa film stasera in tv 18 settembre: cast, trama, streaming

Vita da giungla Alla riscossa è il film stasera in tv sabato 18 settembre 2021 in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Vita da giungla Alla riscossa film stasera in tv: trama

Maurice può sembrare un pinguino, ma dentro è una vera tigre! Allevato da un’affettuosa tigre, Natacha, il pinguino valoroso, che tra l’altro padroneggia perfettamente il kung-fu, è convinto di essere lui stesso un felino e trascorre il proprio tempo cacciando, ri-dipingendosi le strisce da tigre e mantenendo l’ordine e la giustizia nella giungla, come sua madre gli ha insegnato. Ma Igor, un malvagio koala, vuole distruggere la giungla una volta per tutte, aiutato dal suo esercito di stupendi babbuini. Maurice decide allora di guidare la Squadra della giungla, piccola squadra di valorosi di cui è leader, in un’avventura straordinaria con lo scopo di salvare la giungla!

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nel mimetico quartier generale, Maurice si confronta con il tarsio brontolone Gilbert, un primate cinico e svogliato in cerca di tranquillità, il gorilla Miguel, il cui pugno poderoso compensa lo scarso ingegno, la pipistrellina Batricia, affetta da un’inguaribile forma di amore non corrisposto (per il cinico Gilbert), e il pesciolino Junior, figlioletto adottivo di Maurice nonché tigrotto onorario.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Vita da giungla Alla riscossa streaming

Vita da giungla Alla riscossa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Vita da giungla Alla riscossa streaming

Vita da giungla Alla riscossa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Vita da giungla Alla riscossa film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili