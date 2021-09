Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen film stasera in tv 20 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen è il film stasera in tv lunedì 20 settembre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen film stasera in tv: cast

La regia è di Ric Roman Waugh, Katrin Benedikt, Robert Mark Kamen, Creighton Rothenberger. Il cast è composto da Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo, Lance Reddick, Jada Pinkett Smith, Nick Nolte, Tim Blake Nelson, Chris Browning, Danny Huston, Michael Landes, Joseph Millson, Sarah-Stephanie, Sophia Del Pizzo, Mark Arnold, Sapir Azulay, Frederick Schmidt, Mark Rhino Smith.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen film stasera in tv: trama

A Londra il Primo Ministro inglese muore in circostanze misteriose. Al suo funerale partecipano tutti i leader del mondo occidentale. Nonostante le imponenti misure di sicurezza l’avvenimento è perfetto per chi vuole organizzare un complotto letale. Uccidere i capi di Stato più potenti della Terra e distruggere i luoghi simbolo della capitale inglese è l’obiettivo degli attentatori. Solo tre persone hanno la possibilità di fermare tutto questo: il Presidente degli Stati Uniti (Aaron Eckhart), il suo formidabile capo dei servizi segreti (Gerard Butler) e un agente inglese dell’MI-6 che giustamente non si fida di nessuno.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen film stasera in tv: curiosità

Il film è il terzo capitolo del fenomeno mondiale Attacco al Potere Olympus Has Fallen del 2013 e del suo seguito Attacco al Potere 2 London Has Fallen.

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen streaming

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen film stasera in tv: trailer