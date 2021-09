Fortunata film stasera in tv 22 settembre: cast, trama, streaming

Fortunata è il film stasera in tv mercoledì 22 settembre 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fortunata film stasera in tv: cast

La regia è di Sergio Castellitto. Il cast è composto da Jasmine Trinca, Alessandro Borghi, Stefano Accorsi, Edoardo Pesce, Nicole Centanni e Hanna Schygulla.

Fortunata film stasera in tv: trama

Fortunata (Jasmine Trinca) è una giovane donna separata dal suo ex marito poliziotto, manesco e prepotente. Ha una bambina problematica e sempre arrabbiata, che l’ex marito le vuole portare via. Fortunata per vivere fa la parrucchiera a domicilio. Ogni giorno dalla sua modesta casa di periferia parte per andare nelle belle dimore di ricche signore a cui acconcia e colora i capelli. È ottimista e anche se piena di debiti vuole aprire un suo salone assieme a un amico tatuatore (Alessandro Borghi), tossicodipendente e con la madre malata di Alzheimer. Realizzare il suo sogno, un negozio di parrucchiera tutto suo, è per lei l’unico modo di cercare di conquistare la sua indipendenza e il diritto alla felicità. Fortunata è pronta a fare tutto pur di realizzare il suo sogno, ma non ha considerato una variabile molto importante: l’amore. Quando incontra uno psicologo dell’infanzia (Stefano Accorsi), trova per la prima volta una persona che la prende in considerazione così come è..

Fortunata recensione

Si tratta della sesta pellicola che vede Sergio Castellitto dietro la macchina da presa e che è definita da molti uno dei suoi migliori lavori come regista. Castellitto dirige una Jasmine Trinca che offre una grande ed intensa interpretazione nei panni della giovane mamma Fortunata. Ottima è anche la prestazione di Alessandro Borghi che mette in mostra tutta la disperazione di un ragazzo bipolare con una madre con problemi psichici. Nonostante l’accurata regia di Castellitto, l’ottima recitazione degli attori ed una bella fotografia, la storia risulta non sviluppata in tutta la sua potenzialità narrativa, non sono ben evidenziate ed approfondite le dinamiche dei rapporti tra i personaggi, mentre la genesi e lo sviluppo delle relazioni viene solo accennato salvo poi esplodere all’improvviso cogliendo impreparato lo spettatore. Insomma mancano alcuni dettagli della storia fondamentali per condurre lo spettatore verso la conclusione finale rappresentata da un’unica sola immagine, pur se significativa.

Fortunata streaming

Fortunata streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fortunata film stasera in tv: trailer

