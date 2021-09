L’ISPETTORE COLIANDRO 8 PRIMA PUNTATA. Da mercoledì 22 settembre 2021 torna su Rai 2 la serie tv con Giampaolo Morelli. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE

L’Ispettore Coliandro 8 prima puntata: trama e anticipazioni 22 settembre 2021

L’Ispettore Coliandro 8 prima puntata Il fantasma. Aurora, bella, dolce, sensuale, intelligente e alla fine addirittura innamorata di Coliandro. La donna ideale tranne che per un particolare: essere la figlia di De Zan, il quale, al risveglio dal coma, si ritroverà Coliandro invitato a cena a casa sua. Salvatore Maria Moneta, alias il Fantasma, alias Geometra Trombetta, da anni in cima alla lista dei latitanti, una sorta di Kaiser Soze di Cosa Nostra, che è riuscito a cambiare tutto di sé -dall’accento all’atteggiamento- tranne un piccolo particolare (che De Zan riconoscerà). Lo Cascio, lo spilungone dai capelli rossi, a capo di una squadra di killer della mafia specializzata nel risolvere i problemi della Cupola. Dopo aver arrestato un criminale e aver fermato un enigmatico geometra, Coliandro è coinvolto insieme a De Zan in un incidente stradale. Il commissario finisce in coma e, una volta in ospedale, un misterioso killer tenta di ucciderlo, senza riuscirci. Insieme ad Aurora, la figlia di De Zan, Coliandro dà inizio alle proprie personali indagini, che lo porteranno a scoprire la vera identità del mandante: un superlatitante di Cosa Nostra conosciuto come Il Fantasma.

L’Ispettore Coliandro streaming

Sarà possibile vedere le puntate de L’Ispettore Coliandro sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

