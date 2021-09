Ossessione omicida film stasera in tv 23 settembre: cast, trama, streaming

Ossessione omicida è il film stasera in tv giovedì 23 settembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ossessione omicida film stasera in tv: cast

La regia è di Sam Miller. Il cast è composto da Idris Elba, Taraji P. Henson, Kate del Castillo, Henry Simmons, Wilbur Fitzgerald, Frank Brennan, Mark Rhino Smith, Kenny Alfonso.

Ossessione omicida film stasera in tv: trama

Colin Evans (Idris Elba) si è fatto cinque anni dietro alle sbarre per aver ammazzato un uomo in una rissa da bar. Ora si trova davanti alla commissione che dovrà decidere se liberarlo o meno sulla parola. Evans sostiene di essere un uomo nuovo. E’ davvero cambiato? Un membro della commissione è deciso a provare il contrario e ci riesce. Messo spalle al muro Colin dà in escandescenze e si ritrova per le mani un biglietto di ritorno per la prigione. L’uomo non ci sta. Durante il trasferimento riesce ad avere la meglio delle guardie, le uccide e scappa. Ma la sua auto ha un guasto.

Evans indossa nuovamente la faccia da “bravo ragazzo” e suona alla porta di Terri, moglie e madre di due bambini, che vive serenamente in una casa di un quartiere residenziale di Atlanta. Terri si offre di aiutare lo sconosciuto acconsentendo a fargli fare una telefonata. L’errore più grave della sua vita. La donna si troverà a lottare per la propria sopravvivenza e per quella della sua famiglia…

Ossessione omicida streaming

Ossessione omicida streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Ossessione omicida film stasera in tv: trailer

