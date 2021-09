Star in the Star seconda puntata: anticipazioni 23 settembre 2021

STAR IN THE STAR SECONDA PUNTATA. Torna stasera in tv giovedì 23 settembre 2021 su Canale 5 il programma condotto da Ilary Blasi. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Dopo l’eliminazione nella prima puntata di Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, una nuova leggenda calcherà il palco di Star in the star: Paul McCartney. L’artista che ha deciso di interpretare l’ex Beatles si affiancherà ai 9 concorrenti già in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero.

A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione della puntata tra i vincitori delle due manche. La star vincente otterrà un bonus: il suo fanclub, contrariamente a quanto avviene del corso della gara, potrà votare la sua esibizione e il punteggio si sommerà a quello ottenuto dagli altri fanclub. Inoltre, questa settimana, saranno due le leggende che dovranno abbandonare il gioco e svelare al pubblico la propria identità.

Star in the Star streaming

Star in the Star streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Star in the Star sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta Star in the Star in onda su Canale 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #StarintheStar, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

