Widows Eredità Criminale film stasera in tv 23 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Widows Eredità Criminale è il film stasera in tv giovedì 23 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Widows Eredità Criminale film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Thriller, Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Steve McQueen

CAST: Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Jon Bernthal, Robert Duvall, Daniel Kaluuya, Carrie Coon, Garret Dillahunt, Lukas Haas, Jacki Weaver, Brian Tyree Henry, Kevin J. O’Connor, Manuel Garcia-Rulfo, Michael Harney, Cynthia Erivo, Molly Kunz

DURATA: 128 Minuti

Widows Eredità Criminale film stasera in tv: trama

Ambientato nella Chicago dei nostri giorni, in un periodo di agitazione e tumulti, quattro donne, senza nulla in comune tranne il debito lasciato dalle attività criminali dei mariti, uccisi durante un colpo andato male, decidono di unirsi e prendere in mano le redini dei loro destini.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Widows Eredità Criminale recensione

Il cast è di eccezione e già solo per questo vale la pena vedere questo thriller del regista Steve McQueen. Grande interpretazione di Viola Davis e Liam Neeson e il vederli amanti appassionati potrebbe valere l’intero film. Duval recita in un registro familiare ma lo fa bene; Farrell dimostra il suo talento in un ruolo non familiare. La trama è avvincente anche se il finale sembra affrettato e tirato un po’ via. Il regista Steve McQueen esplora attraverso la trama e le vicende dei protagonisti temi importanti dal sessismo, i rapporti razziali, i privilegi autorizzati, la politica fino all’infedeltà. Forse è proprio la ricchezza di temi affrontati che rappresenta un punto debole del film: nessuno sembra completamente formato. Bella la fotografia e l’uso di tavolozze di colori chiari e scuri. La sceneggiatura, in termini di dialogo, è superba. Nel complesso il film merita la visione.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Widows Eredità Criminale film stasera in tv: curiosità

Il film è uscito in anteprima in India come film di chiusura del 20 MAMI Mumbai Film Festival ed è stato presentato al Toronto International Film Festival (TIFF) in Canada nel settembre 2018.

La trama è basata sulla serie inglese del 1983 ambientata a Londra.

Widows Eredità Criminale streaming

Widows Eredità Criminale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Widows Eredità Criminale film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili