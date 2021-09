X Factor 2021 dove vedere la diretta in tv, streaming e in chiaro

X FACTOR 2021 DOVE VEDERE. Torna su Sky Uno la quindicesima edizione del talent show musicale. Per la prima volta dopo molti anni Alessandro Cattelan lascia il testimone della conduzione a Ludovico Tersigni, mentre tornano in giuria Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton. Ecco di seguito dove vedere le puntate in diretta tv, streaming e la replica in chiaro. SCOPRI TUTTO SU #XF2021

X Factor 2021 dove vedere la diretta su Sky

Come ormai da anni, X Factor 2021 va in onda su Sky Uno HD in prima serata ogni giovedì a partire dalle 21:15. La prima parte del talent show (Audizioni, Boot Camp, Home Visit) sarà in differita con le puntate registrate tra giugno e luglio. Ogni puntata durerà circa fino alle 23:00. Invece, a partire dai Live show le puntate saranno trasmesse in diretta dalla X Factor Arena fino a mezzanotte circa.

X Factor 2021 streaming

In contemporanea gli abbonati Sky potranno guardare la diretta di X Factor 15 anche su pc, smartphone e tablet attraverso l’App Sky Go in streaming gratuito. Oppure sarà visibile on demand su Now TV per gli abbonati alla piattaforma streaming.

X Factor 2021 dove vederlo in chiaro

Per chi non avesse Sky, la prima fase delle Audizioni di X Factor 15, in partenza giovedì a settembre, sarà trasmessa 24 ore dopo in chiaro su TV8. Quindi a partire da venerdì 23 settembre 2021 le tre puntate di Audizioni di X Factor danno appuntamento a tutti sul canale TV8 in chiaro del digitale terrestre.

X Factor 2021 sui Social

Per tutti i tipi di smartphone (IOS, Android e Windows Phone) è disponibile come ormai tutti gli anni l’App di X Factor 2021. Attraverso l’App sarà possibile votare i talenti durante la fase dei Live Show, oltre a scoprire news, video backstage e tanto altro. Su Facebook la pagina ufficiale è X Factor Italia, mentre su Twitter è possibile seguire l’account @XFactor_Italia e interagire con la community attraverso l’hashtag #XF2021 e #XF15. Inoltre su Instagram @xfactoritalia saranno presenti foto, video, anteprime e momenti rubati dal backstage.

X Factor: link utili