Act of Valor film stasera in tv 24 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Act of Valor è il film stasera in tv venerdì 24 settembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Act of Valor film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 4 aprile 2012

GENERE: Azione, Thriller, Avventura

ANNO: 2012

REGIA: Mike McCoy, Scott Waugh

CAST: Alex Veadov, Roselyn Sanchez, Nestor Serrano, Alexander Asefa, Timothy Gibbs, Carla Jimenez

DURATA: 110 Minuti

Act of Valor film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Mentre nelle Filippine un terrorista ceceno noto come Abu Shabal compie un terribile attentato in una scuola elementare in cui muoiono oltre all’ambasciatore degli USA, anche diversi bambini compreso suo figlio, in Costa Rica gli agenti della CIA Walter Ross e Lisa Morales indagano su Christo Troykovich, grossissimo boss ucraino della droga. Gli uomini del mafioso uccidono Ross e catturano Morales per imprigionarla in un campo nascosto nella giungla e torturarla per rivelare preziose informazioni segrete sul governo. Così una squadra di Navy SEAL si mobilità per liberarla, si tratta dei valorosi uomini del Plotone “Bandito”. Comincia per loro una vera e propria corsa contro il tempo, infatti molto presto scoprono che il terrorista ceceno Abu Shabal e Christo Troykovich stanno organizzando un nuovo 11 settembre..

Act of Valor film stasera in tv: curiosità

Le star del film erano veri militari in attività della US Navy SEALs e SWCC, i cui nomi non sono mai stati rivelati in accordo con il Governo degli Stati Uniti.

In alcune scene sono state usati proiettili veri per dare un effetto più realistico.

La storia si ispira alla lontana sulla missione JTF-2 in Sud Africa.

Act of Valor streaming

Act of Valor streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Act of Valor film stasera in tv: trailer

