BULL EPISODI 24 SETTEMBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 venerdì 24 settembre 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bull serie tv su Rai 2: trama episodi 24 settembre 2021

Bull Stagione 5 Episodio 10 Verità e riconciliazione. La puntata ci riporta alle origini della TAC. Torniamo, quindi, a 13 anni fa, quando il detective Kaminsky arrestò Arthur Craddick per l’omicidio di uno spacciatore, Ivan Kovolchuk, e del di lui figlio, un bambino appena nato. L’arresto e l’accusa si basavano praticamente solo sulla dichiarazione di un testimone oculare e Bull, all’epoca psicologo forense, venne chiamato come esperto della difesa per confutare la testimonianza. Il suo intervento non sortì l’effetto sperato, Arthur venne condannato a 25 anni e, tutt’ora, si trova dietro le sbarre. Certo che l’uomo sia stato condannato per colpa di una giuria “sbagliata”, Bull decide di dar vita alla TAC e, come primo membro, chiamò Marissa. Torniamo ai giorni nostri. Arthur si rivolge a Bull, intenzionato ad avere una revisione del processo. Ci sono nuovi fatti: un boss della mala, Kiril Sidorenko, in fin di vita a causa di un cancro, sul suo letto di morte ha confessato di non essere mai riuscito a superare l’omicidio del bambino di Kovolchuk…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bull streaming

La serie tv Bull streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bull sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Bull basta andare sull’hashtag ufficiale #Bull, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Bull e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Bull: link utili