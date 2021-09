Il ponte delle spie film stasera in tv 26 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Il ponte delle spie è il film stasera in tv domenica 26 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da Steven Spielberg ha come protagonista Tom Hanks. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il ponte delle spie film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Bridge of spies

USCITO IL: 16 dicembre 2015

GENERE: Drammatico, Thriller, Biografico, Storico

ANNO: 2015

REGIA: Steven Spielberg

CAST: Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda, Amy Ryan, Billy Magnussen, Eve Hewson, Domenick Lombardozzi, Dakin Matthews, Austin Stowell, Sebastian Koch, Michael Gaston, Peter McRobbie, Doris McCarthy, Jon Donahue, Stephen Kunken

DURATA: 141 Minuti

Il ponte delle spie film stasera in tv: trama

Siamo nel 1957 in piena Guerra Fredda. Una presunta spia sovietica viene arrestata a New York e gli Stati Uniti vogliono dimostrare al mondo la forza della democrazia e della giustizia americane. Per garantire il migliore processo possibile anche alla spia del nemico viene incaricato della sua difesa il brillante avvocato James Donovan (Tom Hanks). Questi diventa però bersaglio dell’opinione pubblica americana, che vorrebbe una rapida e ovvia conclusione del processo contro quello che tutti considerano un nemico da condannare a morte.

Nel frattempo, oltrecortina è catturato un pilota Usa e l’avvocato James Donovan viene, suo malgrado, coinvolto dalla CIA in un compito quasi impossibile: la negoziazione di uno scambio tra la spia russa Rudolf Abel e il pilota statunitense Francis Gary Powers, abbattuto nei cieli dell’Unione Sovietica mentre volava a bordo di un aereo spia. La trattativa è molto complicata perchè si inserisce nello scambio anche un terzo uomo, un giovane studente americano catturato dalla polizia della Germania dell’Est.. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Il ponte delle spie film stasera in tv: curiosità

Il Ponte raccontato nel film è realmente esistito a Berlino: univa la zona Est a quella Ovest e oggi si chiama Ponte di Glienicke.

Si tratta del quarto film che vede Steven Spielberg dirigere Tom Hanks dopo Salvate il soldato Ryan (1998), Prova a prendermi (2002) e The Terminal.

Mark Rylance grazie alla sua interpretazione di Rudolf Abel

Il ponte delle spie streaming

Il ponte delle spie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il ponte delle spie film stasera in tv: trailer

