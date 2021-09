La leggenda di un amore Cinderella film stasera in tv 26 settembre: cast, trama, streaming

La leggenda di un amore Cinderella è il film stasera in tv domenica 26 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La leggenda di un amore Cinderella film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Fantasy

ANNO: 1998

REGIA: Andy Tennant

CAST: Drew Barrymore, Anjelica Huston, Dougray Scott, Patrick Godfrey, Megan Dodds, Melanie Lynskey, Timothy West, Anna Maguire, Joerg Stadler, Andrew Henderson, Lee Ingleby, Kate Lansbury, Matyelok Gibbs, Peter Gunn, Jeroen Krabbé, Jeanne Moreau, Richard O’Brien, Judy Parfitt, Walter Sparrow, Toby Jones, Virginia Garcia

DURATA: 121 Minuti

La leggenda di un amore Cinderella film stasera in tv: trama

Inizi del XVIII secolo. Un’aristocratica francese (Jeanne Moreau) convoca i celeberrimi fratelli Grimm, proponendo loro di scrivere una storia basata su fatti realmente accaduti alla giovane Danielle de Barbarac. Inizia il mito di Cenerentola… La storia. Nel corso del sedicesimo secolo, Danielle, fanciulla dal carattere ribelle, si trova in una situazione molto difficile per l’improvvisa morte del padre. Rodmilla, la perfida matrigna, diventa la padrona del palazzo e fa di tutto per mettere da parte Danielle a vantaggio delle due figlie, ormai in età da marito. Danielle si adatta a lavori umili e pesanti, sempre facendo forza sul proprio spirito di reazione e sulla lezione che le viene dai libri che legge, in primo luogo “Utopia” di Thomas More. Il principe Henry, erede designato al trono, la incontra, se ne innamora, cerca notizie su di lei. Rodmilla la mette in cattiva luce, cercando di favorire le proprie figlie. Il Re dà al figlio Henry l’ultimatum per scegliersi una moglie e pensare alla successione al trono. Henry organizza una festa, durante la quale tutte le macchinazioni di Rodmilla vengono scoperte. Ora Henry e Danielle possono amarsi e vivere insieme felici.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La leggenda di un amore Cinderella film stasera in tv: curiosità

Come descritto nel film, il vero Leonardo da Vinci ha tenuto il dipinto Monna Lisa con sè fino alla sua morte. Il quadro fu acquistato per 4000 Ducati d’Oro dal re Francesco I di Francia. Nella realtà Leonardo dipinse la Gioconda su un pezzo di legno di pioppo e non su tela come raffigurato nel film.

L’ambientazione per il castello reale, è il Castello di Hautefort, che è stato utilizzato anche per il film Eye of the Devil (1966).

In una scena Danielle e suo padre (Auguste) giocano una partita a Sasso-Carta-Forbici. Tuttavia questo gioco, inventato in Cina intorno al 200 a.C., è uscito dai confini asiatici solo nel 1700 d.C. ed è stato introdotto nel mondo occidentale nel 1900 circa.

Il film costato 26 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 98.

La leggenda di un amore Cinderella streaming

La leggenda di un amore Cinderella streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La leggenda di un amore Cinderella film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili