Unbroken film stasera in tv 26 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Unbroken è il film stasera in tv domenica 26 settembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Angelina Jolie ha come protagonista Domhnall Gleeson.

Unbroken film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 29 gennaio 2015

GENERE: Guerra, Drammatico

ANNO: 2014

REGIA: Angelina Jolie

CAST: Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Alex Russell, Jai Courtney, Jack O’Connell, John Magaro, Finn Wittrock, Miyavi, Luke Treadaway, Maddalena Ischiale, Vincenzo Amato

DURATA: 137 Minuti

Unbroken film stasera in tv: trama

Louis Zamperini (detto Louie) è un giovane sbandato italo-americano vittima di bullismo per essere di origine italiana. Un giorno mentre era al campo di atletica si mette a correre in pista per sfuggire a dei ragazzini che lo infastidivano. Suo fratello Peter intento a cronometrare una gara ne nota la velocità e decide di allenarlo. Louie diventa un grande atleta soprannominato “The Torrance Tornado” e si qualifica ottavo alle Olimpiadi di Berlino del 1936 stabilendo il record di velocità nel giro finale dei 5000 metri correndo in 56 secondi. Durante la Seconda Guerra Mondiale si arruola nell’esercito americano. In una missione l’aereo su cui viaggia Zamperini si schianta in mare e l’uomo, insieme agli altri due membri dell’equipaggio Mac e Phil sopravvivono su due zattere gonfiabili.

Mac non ce la fa e muore mentre Louie e Phil sopravvivvono per 47 giorni in mezzo all’oceano Pacifico fino al loro recupero da parte di una nave giapponese. Per il resto della guerra Louie è vive sotto la prigionia dei Giapponesi. Nel campo di Tokyo il giovane caporale giapponese, Mutsuhiro (Bird) Watanabe lo sottopone a pesanti umiliazioni per vendicarsi del fatto che ha battuto il campione giapponese alle Olimpiadi di Berlino..

Unbroken film stasera in tv: curiosità

Si tratta dell’adattamenti cinematografico del libro di Laura Hillenbrand Sono ancora un uomo. Una storia epica di resistenza e coraggio.

A sua volta, la storia del romanzo racconta la vera storia dell’atleta olimpionico ed eroe di guerra Louis Zamperini.

La Hillenbrand è anche autrice di Seabiscuit – Un mito senza tempo.

La colonna sonora del film include la canzone Miracles dei Coldplay.

Unbroken streaming

Stasera in tv link utili