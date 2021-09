Real Steel film stasera in tv 27 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Real Steel è il film stasera in tv lunedì 27 settembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Real Steel film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 25 novembre 2011

GENERE: Azione, Drammatico, Fantascienza

ANNO: 2011

REGIA: Shawn Levy

CAST: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo, Kevin Durand, Anthony Mackie, Hope Davis, James Rebhorn, Olga Fonda, Marco Ruggeri, Karl Yune, Gregory Sims, John Gatins, Torey Adkins, Tom Carlson, John Hawkinson, David Alan Basche, Phil LaMarr

PAESE: USA

DURATA: 127 Minuti

DISTRIBUITO DA: Walt Disney Pictures

Real Steel film stasera in tv: trama

Charlie Kenton è un ex pugile che ora è un promoter di bassa lega. Un tempo il suo sogno era quello di combattere per il titol. Ma non ce l’ha fatta e tutto si è infranto per colpa dell’invasione dei ring da parte di enormi robot costruiti e programmati per fare i combattimenti di box al posto degli atleti umani. Charlie cerca di guadagnarsi da vivere costruendo robot fatti con materiali di recupero e di scarto. Un aiuto nel suo lavoro gli arriva dal figlio Max, che non vedeva da tempo. Max gli viene affidato e così i due uniscono le forze e iniziano a lavorare insieme. Una notte, Max trova Atom, un robot abbandonato in un deposito che diventerà il terzo membro di questa strana squadra. Insieme queste tre anime perse troveranno il modo per unire le loro forze. Scaltri, testardi e con animo da veri campioni, questi tre perdenti combatteranno alla loro maniera nella più famosa arena del WRB per cercare di avere la loro ultima possibilità di riscatto. Ma la lotta sarà dura..

Real Steel film stasera in tv: curiosità

Ogni robot è stato creato usando sia robot reali sia usando la CGI. Per alcune scene con gli animatronics questi sono stati mossi da più di 20 “burattinai”.

Il film si basa sulla storia breve intitolata Steel, del 1956 scritta da ichard Matheson, lo stesso autore di Io sono leggenda.

Real Steel streaming

Real Steel streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Real Steel film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=EjluvOMkpiQ

