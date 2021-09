The Foreigner film stasera in tv 27 settembre: cast, trama, streaming

The Foreigner è il film stasera in tv lunedì 27 settembre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Foreigner film stasera in tv: cast e regia

La regia è di Martin Campbell. Il cast è composto da Jackie Chan, Pierce Brosnan, Charlie Murphy, Katie Leung, Rory Fleck-Byrne, Simon Kunz, Pippa Bennett-Warner, Dermot Crowley.

The Foreigner film stasera in tv: trama

L’umile proprietario di un ristorante a Chinatown a Londra, è costretto a spingere agli estremi i suoi limiti fisici e morali per rintracciare un gruppo di malviventi irlandesi, dei terroristi responsabili della morte della sua amata figlia dopo il fallimento del sistema giudiziario.

The Foreigner streaming

The Foreigner streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Foreigner film stasera in tv: trailer

