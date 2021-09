Con Air film stasera in tv 30 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Con Air è il film stasera in tv giovedì 30 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Con Air film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Con Air

GENERE: thriller/ azione / drammatico

ANNO: 1997

REGIA: Simon West

CAST: Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Monica Potter, Steve Buscemi, Nick Chinlund, Colm Meaney, Ving Rhames

Con Air film stasera in tv: trama

Dopo aver passato 8 anni in galera con l’accusa di aver ucciso un delinquente, l’ex ranger Cameron Poe (Nicolas Cage) viene finalmente scarcerato il giorno dell’ottavo compleanno della figlioletta, vista crescere solo in foto. Quando Cameron deve essere trasferito insieme ad altri detenuti, viene imbarcato sull’aereo speciale Con Air (che sta per convicted air), dedicato proprio al servizio di volo per prigionieri. L’aereo è pieno dei peggiori criminali americani, tra cui Cyrus Grissom (John Malkovich), il quale mette in atto un piano ben organizzato per dirottare l’aereo e liberare tutti i delinquenti. Il sergente Vince Larkin (John Cusack), responsabile della Con Air, da terra si trova la respondabilità di fronteggiare la situazione e tenta in tutti i modi di fronteggiare la scelta dei suoi superiori di far esplodere l’aereo.. Cameron Poe si ritrova così a collaborare con le forze dell’ordine per riuscire a sventare l’attacco.

Con Air film stasera in tv: curiosità

John Cusack non ha apprezzato il film a tal punto da rifiutare di essere intervistato per parlarne.

Dave Chappelle ha improvvisato quasi tutte le sue battute.

John Malkovich non è stato per niente soddisfatto durante la produzione del film. Questo perchè la sceneggiatura è stata riscritta più volte quindi non sapeva come si sarebbe sviluppato il suo personaggio.

Il brano How Do I Live è stato nominato sia agli Oscar come Miglior Canzone Originale sia ai Razzie come Peggior Canzone Originale. Non ha vinto nessuno di questi due premi.

Per perfezionare il suo accento per la pellicola, Nicolas Cage ha viaggiato molto in Alabama.

Con Air streaming

Con Air streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Con Air film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=V9JSHbzfauM

