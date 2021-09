FINO ALL’ULTIMO BATTITO EPISODI 30 SETTEMBRE. Torna su Rai giovedì 30 settembre 2021 la fiction con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Fino all’ultimo battito: trama episodi 30 settembre 2021 su Rai 1

Fino all’ultimo battito trama episodio 3 Io confesso. Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all’interno dell’ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. Diego (Marco Bocci) freme. Intanto Rosa è preoccupata che Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, che finora ha tenuto lontano dal mondo corrotto del nonno. Mentre l’attrazione fra Anna e Mino si fa più intensa, la ragazza decide di incontrare Rocco, il padre biologico. Diego, costretto a curare uno dei mafiosi rimasto ferito nell’evasione, rischia di essere scoperto dalla moglie. Consapevole di essere sempre più prigioniero di un vortice di menzogne, sta per parlare con la polizia quando Vanessa torna in ospedale. Diego sente che prima di consegnarsi alla polizia deve salvarle la vita. Ma il padre di Vanessa, saputo del trapianto di Paolo, inizia ad avere sospetti sull’integrità di Diego e ne parla all’ispettore Santoro.

Fino all’ultimo battito: trama episodi 30 settembre 2021 su Rai 1

Fino all’ultimo battito trama episodio 4 Il patto con il male. Il senso di colpa per Vanessa agita le notti di Diego. Deve trovare i soldi per impiantarle un VAD sperimentale, un cuore artificiale. Guai chiamano guai e Diego, prelevato dagli uomini del clan Patruno, deve occuparsi di Irena, una prostituta incinta, con una grave infezione in corso. A curarla c’è Bashir, un ex studente di medicina, che svela a Diego di come il bambino sia già stato promesso ad una coppia in cambio di denaro. Diego assicura che li aiuterà. Mino, intanto, viene estromesso da una gara importante per colpa dell’evasione del nonno. Anna ne rimane colpita e lo va a cercare. Diego, assumendosi un grosso rischio, organizza la fuga di Bashir e Irena, aiutandola a partorire. Ma il sollievo dura poco: il PM e l’ispettore accusano Diego di aver favorito Paolo nella lista trapianti. Le prove sembrano evidenti, per Diego è la fine, ma ancora una volta Patruno si mette di mezzo.

Fino all’ultimo battito streaming

La serie tv Fino all’ultimo battito streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

