Grey’s Anatomy 18X01: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

Grey’s Anatomy 18X01 va in onda sulla ABC americana giovedì 30 settembre 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciottesima stagione. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO

Grey’s Anatomy 18X01: trama, anticipazioni e spoiler

La season premiere di Grey’s Anatomy 18X01 sarà un vero evento televisivo negli USA. Infatti giovedì 30 settembre 2021 andrà in onda un crossover con Station 19, ormai una abitudine della serie “madre” e il suo spin off: dopo l’episodio sui vigili del fuoco di Seattle, andrà in onda sulla ABC la season premiere del medical drama. L’episodio di Grey’s Anatomy 18X01 si intitola Here Comes the Sun (II), ispirato all’omonimo brano dei Beatles che tradotto in italiano significa “arriva il sole”. Mentre la città di Seattle si diverte alla Phoenix Fair, che celebra la rinascita della città post-COVID, i medici del Grey Sloan curano un paziente che ha avuto un incidente con fuochi d’artificio illegali. Nel frattempo, la Bailey ha gli occhi puntati sull’assunzione di nuovi medici, ma ha difficoltà a trovare opzioni praticabili. Owen e Teddy tentano di fare il passo successivo nel loro fidanzamento e Meredith ha un’opportunità sorprendente quando incontra un medico dinamico del passato di sua madre.

Grey’s Anatomy 18X01 streaming: dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio va in onda sulla ABC giovedì 30 settembre 2021. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa prossimamente sul canale satellitare Fox Life su Sky oppure su Disney +, ancora non è chiaro. Grey’s Anatomy 18X01 streaming sarà visibile inoltre una volta che l’episodio sarà andato in onda sia on demand sia sull’App.

Grey’s Anatomy 18X01 streaming sottotitoli

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Grey’s Anatomy 18X01 promo

