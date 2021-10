BULL EPISODI 2 OTTOBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 sabato 2 ottobre 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Bull serie tv su Rai 2: trama episodi 2 ottobre 2021

Bull Stagione 5 Episodio Episodio 14 Il ladro poeta. Per fare un favore a sua figlia Anna, Chunk convince Bull a difendere Callum Hartwell, un quattordicenne che è sotto processo per furto d’auto. La prima linea di difesa è convincere Callum a fare i nomi dei suoi complici. Collaborare è sempre fondamentale, anche solo per ottenere una pena meno pesante. Ma il ragazzino è irremovibile, deciso a non tradire i suoi “amici”. Nel frattempo, si scopre che Anna sta frequentando Brooks Boseman, un docente di dieci anni più grande, che, guarda caso, sembra anche molto interessato alla vicenda di Callum. Chunk si insospettisce. Quali sono le reali intenzioni di Brooks? Decide così di chiedere a Taylor di indagare.

Bull Stagione 5 Episodio Episodio 15 Recupero minori. Bull e Chunk difendono Hank Alston, un ex-ranger dell’esercito ora messosi in privato. Alston lavora su commissione per rintracciare ragazzi scomparsi (o rapiti). E una delle sue clienti lo ha accusato di frode per non averle riportato la sua bambina – portata in Russia dal padre contro il volere della donna – pur avendo incassato il compenso. I nostri si trovano a dover provare non solo che Hank, pur avendo ritrovato la ragazzina, ha deciso di lasciarla in Russia per la sua sicurezza, ma che l’uomo nel suo lavoro è un grande professionista, con un curriculum di tutto rispetto. Nel frattempo, Benny si scontra con il suo diretto concorrente per la carica di procuratore distrettuale.

Bull streaming

La serie tv Bull streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

