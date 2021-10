Insieme Per Forza film stasera in tv 2 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Insieme Per Forza è il film stasera in tv sabato 2 ottobre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Insieme Per Forza film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Blended

USCITO IL: 2 luglio 2014

GENERE: commedia

ANNO: 2014

REGIA: Frank Coraci

CAST: Adam Sandler, Drew Barrymore, Terry Crews, Joel McHale, Wendi McLendon-Covey, Kevin Nealon, Bella Thorne

DURATA: 117 Minuti

Insieme Per Forza film stasera in tv: trama

Jim (Adam Sandler) e Lauren (Drew Barrymore), due genitori single: lei divorziata con due figli a cui manca moltissimo la figura paterna, lui vedovo con due figlie cresciute come maschiacci. Entrambi sono desiderosi di nuove e travolgenti passioni e si conoscono online. Decidono di incontrarsi durante un appuntamento al buio il cui esito è però disastroso. Jim e Lauren decidono di non vedersi mai più. Ma senza saperlo, entrambi organizzano una settimana di vacanza con i rispettivi figli nella stessa medesima località: un safari in Sud Africa. I due si rincontrano casualmente sullo sfondo di un incantevole resort e si ritrovano a dover condividere la stessa suite. Durante i giorni di vacanza i due scoprono di piacersi. Al rientro a casa Jim teme di non reggere il peso della nuova relazione e si allontana dalla donna. Ma poi scoprirà che non può stare senza di lei perche ne è follemente innamorato.

Insieme Per Forza film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo film in cui hanno lavorato insieme Adam Sandler e Drew Barrymore come protagonisti dopo Prima o poi me lo sposo (1998) e 50 volte il primo bacio (2004).

Jim dice che gestisce un negozio Dick’s Sporting Goods a Ridgefield, cittadina in cui è ambientato proprio Prima o poi me lo sposo.

E’ anche il terzo film in cui hanno recitato sia Adam Sandler sia Shaquille O’Neal dopo Jack e Jill (2011) e Un weekend da bamboccioni 2 (2013).

Il personaggio interpretato da Kevin Nealon parla per metafore, proprio come quello in Un tipo imprevedibile (1996).

La danza che fa Drew Barrymore durante i titoli di coda è sta stessa che fa il suo personaggio in Mai stata baciata (1999).

Drew Barrymore canta Somewhere Over the Rainbow alle figlie di Adam Sandler per farle addormentare. Si tratta della colonna sonora alla fine del loro film 50 volte il primo bacio.

Insieme Per Forza streaming

Insieme Per Forza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Insieme Per Forza film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/4Nsou0swRjw

