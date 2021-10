THE ROOKIE EPISODI 2 OTTOBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 sabato 2 ottobre 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 2 ottobre 2021

The Rookie Stagione 3 Episodio 10 Uomo d’onore. Jackson e Lucy si preparano a vivere il loro primo giorno da agenti di polizia. Jackson festeggia con la famiglia a cena fuori, Lucy invece attende i suoi a casa, ma si presenta solo la madre, Vanessa, che le esprime le sue perplessità riguardo alla sua scelta di continuare la carriera da poliziotta. Nolan invece dovrà ancora affrontare un mese di addestramento per avere infranto le regole. Si trova a sventare una rapina in banca da parte di un certo Cooper al quale è stata rapita la figlia. Per riaverla ha bisogno di soldi e la moglie Alice, dovrà rubare dei soldi sul luogo di lavoro al Diamond District. Insieme a Harper riesce a ritrovare la bambina, ma il rapinatore morirà freddato da una guardia della sicurezza. Lopez è in ansia per il suo abito da sposa, chiede aiuto a Tim e “licenzia” la sua damigella Gretchen, chiedendo proprio a Tim di farle da uomo d’onore Harper deve passare una notte al campeggio scout di sua figlia Lila, dove c’è anche Alonzo. I due hanno cercato di andare a cena insieme, ma si sono dati buca reciprocamente svariate volte. Ben torna a L.A. e annuncia a Nolan che ha ingaggiato suo figlio Henry per un lavoro. John è arrabbiato e sorpreso anche perché Henry ha deciso di mollare l’università.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

