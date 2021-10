SCHERZI A PARTE QUARTA PUNTATA. Torna da domenica 3 ottobre 2021 in prima serata su Canale 5 lo storico programma che si prende gioco dei personaggi famosi. A condurre la nuova e rinnovata edizione ci penserà Enrico Papi. Ecco di seguito tutte le anticipazioni con ospiti e vittime degli scherzi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Scherzi A Parte quarta puntata: ospiti e anticipazioni 3 ottobre 2021

Dopo il grande successo delle prime tre puntate, domenica 3 ottobre in prima serata su Canale 5 quarto appuntamento con Scherzi A Parte, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi. Questa settimana gli ospiti in studio sono: il giornalista Nicola Porro, l’influencer Paola Di Benedetto, l’attore Antonio Zequila, il pugile Clemente Russo, il comico Scintilla (Gianluca Fubelli). Non mancherà lo scherzo in diretta (dopo quelli già orchestrati ai danni di Orietta Berti, Giulia Salemi e Ciccio Graziani) realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio e della bellissima Elisabetta Gregoraci, preziosa presenza femminile di questo appuntamento.

Scherzi A Parte streaming

Scherzi A Parte streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Scherzi A Parte sui social

Per commentare in diretta il game show Scherzi A Parte con Enrico Papi basta andare sull’hashtag #ScherziAParte, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

