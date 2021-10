Maschi contro Femmine film stasera in tv 4 ottobre: cast, trama, streaming

Maschi contro Femmine è il film stasera in tv lunedì 4 ottobre 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Maschi contro femmine film stasera in tv: cast

La pellicola è diretta da Fausto Brizzi, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Marco Martani. Interpreti sono Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Sarah Felberbaum, Lucia Ocone, Alessandro Preziosi, Nicolas Vaporidis, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio e Chiara Francini. Si tratta di una commedia ispirata al tema del conflitto tra uomini e donne. Il film ha ricevuto due candidature ai Nastri d’argento come miglior commedia e migliore attrice protagonista per Paola Cortellesi. Di seguito ecco trama e trailer.

Maschi contro femmine film stasera in tv: trama

La giovane coppia formata da Walter (Fabio De Luigi) e Monica (Lucia Ocone) a causa dei problemi nel gestire il loro primo figlio sono un po’ in crisi e come molti nella loro situazione, hanno completamente sospeso le loro interazioni sessuali. Walter è un marito ideale, ma in questa situazione di disagio si lascia circuire dalle avances della bionda pallavolista Eva. Intanto i loro vicini di casa Chiara (Paola Cortellesi) e Diego (Alessandro Preziosi), che sono decisamente l’opposto di Walter e Chiara, non perdono l’occasione per litigare ed insultarsi reciprocamente, lui playboy senza scrupoli e lei infermiera solitaria, dedita fino in fondo alla causa ambientalista. Ma destino vuole che a causa di un fortuito incontro ravvicinato, Diego venga colpito da una forma di impotenza psicosomatica. Marta (Chiara Francini) e Andrea (Nicolas Vaporidis) invece, sono due studenti universitari che condividono un sgangherato appartamento. Marta è lesbica, mentre Andrea è etero, ma entrambi sono stati lasciati dai rispettivi partner sotto lo sguardo del terzo inquilino. Nelle spericolate vicende dei vari protagonisti intervengono anche gli amici di sempre Marcello (Claudio Bisio) un chirurgo plastico, Piero (Emilio Solfrizzi) un benzinaio divertente e un po’ volgare e Anna (Luciana Littizzetto).

Maschi contro femmine streaming

Maschi contro femmine streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Maschi contro femmine film stasera in tv: trailer

