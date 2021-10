MORGANE TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Rai 1 la miniserie tv francese targata TF1 con il nuovo appuntamento martedì 5 ottobre 2021. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Morgane Detective geniale trama episodi 5 ottobre 2021 su Rai 1

Morgane Detective geniale trama episodio 7 Cocktail Molotov. Morgane e Karadec portano avanti un’indagine fuori dai canoni ufficiali per chiarire la colpevolezza di un ragazzo, Jonathan, accusato di aver ucciso un surfista. Una trasferta sulla spiaggia di Malo-Les-Bains darà origine a tutta una serie di eventi che porteranno Karadec a infrangere ben più di una regola. E anche se il caso verrà risolto, Céline si preoccupa del cattivo ascendente di Morgane sull’ispettore…

Morgane Detective geniale trama episodio 8 Uomo di poca fede. Finale di stagione. Morgane e Karadec si trovano a indagare su un misterioso duplice omicidio, avvenuto con la stessa modalità: in entrambi i casi la vittima è stata investita con la propria automobile. Intanto Karadec è irritato con Morgane per averlo spinto a un’indagine non ufficiale, si sente in colpa per aver mentito a Céline e sa che potrebbe subire gravi conseguenze per aver sparato a un uomo…

Morgane Detective geniale streaming

Morgane Detective geniale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

