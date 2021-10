VOGLIO ESSERE UN MAGO TERZA PUNTATA. Torna stasera in tv martedì 5 ottobre 2021 su Rai 2 il reality show in cui dei giovani si mettono alla prova per trasformarsi da apprendisti incantatori e illusionisti professionisti. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Voglio essere un mago terza puntata: anticipazioni 5 ottobre 2021

Quale squadra di giovani aspiranti maghi rischierà la bocciatura? Continua l’avventura di “Voglio essere un mago!”, con la terza puntata in onda martedì 5 ottobre in prima serata su Rai 2. In questo appuntamento, oltre alle lezioni di Grandi Illusioni con Eleonora di Cocco, il professore Jack Nobile farà riflettere gli aspiranti maghi su cosa significhi essere se stessi, mentre il “magister” Raul Cremona li aiuterà a trovare il loro personaggio scenico. All’interno del Labirinto della Masone, il più grande al mondo, gli apprendisti avranno inoltre l’opportunità di assistere ad una esibizione seguita da una lezione di Andrew Basso, tra i maggiori escapologi del ventunesimo secolo, star mondiale della magia.

Altro ospite della puntata sarà l’illusionista Luca Bono con le sue colombe. Le tre casate dovranno infine sfidarsi nell’intricato Labirinto e alcuni apprendisti affronteranno gli esami di sbarramento. A vigilare su tutto e tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo: Silvan, “il mago dei maghi”.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Voglio essere un mago streaming

streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Voglio essere un mago sui social

Per commentare in diretta il reality show Voglio essere un mago basta andare sull’hashtag #Voglioessereunmago, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su Voglio essere un mago e gli altri programmi del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Voglio essere un mago: link utili