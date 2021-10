Non mi scaricare film stasera in tv 6 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Non mi scaricare è il film stasera in tv mercoledì 6 ottobre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Non mi scaricare film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Forgetting Sarah Marshallshare

GENERE: Commedia

ANNO: 2008

REGISTA: Nicholas Stoller

CAST: Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell Brand, Bill Hader, Liz Cackowski, Maria Thayer, Jack McBrayer, Taylor Wily, Da’Vone Mcdonald, Steve Landesberg, Jonah Hill, Paul Rudd, Kala Alexander, William Baldwin, Jason Bateman

DURATA: 112 Minuti

Non mi scaricare film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Peter (Jason Segel) è stato per sei anni insieme alla sua fidanzata che ha amato alla follia. Le i è una famosa star televisiva : Sarah Marshall (Kristen Bell). Purtroppo il loro rapporto va in crisi e Sarah lascia lo storico fidanzato. Peter per fronteggiare il suo disagio vola alle Hawaii. Ma nell’hotel dove alloggia incontra la sua ex insieme al nuovo fidanzato. Si tratta di un cantante rock Aldous (Russel Brand). A peter non rimane che consolarsi con tanti cocktail alla frutta e, forse, una nuova storia.

Non mi scaricare film stasera in tv: curiosità

Nel 2010 è stato registrato uno spin-off intitolato In Viaggio Con Una Rock Star, diretto da Stoller ed interpretato da Russell Brand.

Lyle Workman è l’autore della colonna sonora.

Non mi scaricare streaming

Non mi scaricare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Non mi scaricare film stasera in tv: trailer

