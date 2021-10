FINO ALL’ULTIMO BATTITO EPISODI 7 OTTOBRE. Torna su Rai giovedì 7 ottobre 2021 la fiction con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Fino all’ultimo battito: trama episodi 7 ottobre 2021 su Rai 1

Fino all’ultimo battito trama episodio 5. Cosimo ha salvato Diego facendo crollare le accuse del PM: il professore è salvo ma sempre più nelle sue mani! Patruno incontra nuovi alleati, ma sta male e Rosa deve portargli il professore. Diego gli prescrive una trasfusione. Nel frattempo, Elena scopre che Anna sta aiutando Mino Patruno con una campagna social. Diego, estremamente allarmato, impone ad Anna di non vedere più il ragazzo. Mino ha lo stesso gruppo sanguigno del nonno e accetta di donargli il sangue. Durante la trasfusione, Diego non vuole essere visto dal ragazzo e chiede l’aiuto di Bashir. Nel frattempo, sembra che Paolo abbia una crisi di rigetto e tutti cercano Diego invano. Quando recupera il cellulare, Diego sgomento si precipita in ospedale. Per fortuna il bambino sta bene, ma Elena e Paolo sono molto arrabbiati con lui. Nel frattempo, Mino sembra subire sempre più il fascino della figura di Cosimo.

Fino all’ultimo battito trama episodio 6. Durante una serata di gala per raccogliere fondi per il VAD di Vanessa, Diego (Marco Bocci) deve occuparsi di Cosimo, che continua a stare male. Diego deve fare altri accertamenti ed è costretto ad insegnare a Rosa come posizionare gli elettrodi dell’holter. Fra i due c’è un momento di forte tensione sensuale. Poi, grazie a un’intuizione, Diego analizza le medicine di Cosimo. Intanto, Vanessa sparisce dall’ospedale. Tutti si mettono sulle tracce della ragazza e la trovano solo grazie alla complicità di Paolo. Nel frattempo Rocco, dopo aver visto Diego in compagnia di Rosa, lo racconta ad Elena. Diego ha ben altro a cui pensare. Deve recarsi nel covo del boss per riferirgli quello che ha scoperto: qualcuno lo sta avvelenando. Cosimo, accecato dalla rabbia, si scaglia su Rosa e Diego interviene per salvarle la vita. Rosa, sconvolta, non può più resistere all’attrazione per quell’uomo così coraggioso e rassicurante.

Fino all’ultimo battito streaming

La serie tv Fino all’ultimo battito streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

