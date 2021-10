BULL EPISODI 2 OTTOBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 sabato 2 ottobre 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Bull serie tv su Rai 2: trama episodi 8 ottobre 2021

Bull Stagione 5 Episodio 16 Fidati di me. Finale di stagione. Per Benny le cose sembrano procedere con il vento in poppa: gli ultimi sondaggi sono più che positivi e la nomina a procuratore distrettuale è ormai a un passo. Purtroppo, però, ci sono immancabili guai in vista. David Sherman, il procuratore distrettuale che si è recentemente dimesso travolto da uno scandalo, chiede aiuto proprio a Bull. L’uomo si trova spalle al muro, da una parte c’è l’amico di sempre, dall’altra Sherman cui la squadra deve un grosso favore. Bull decide di accettare il caso di Sherman, chiedendo a Benny di fidarsi di lui. La battaglia in tribunale (e quella mediatica) non sarà semplice da vincere. Come finirà? Che ne sarà della carriera politica di Benny? E Bull convolerà finalmente a nozze con Izzy? Nella foto Chris Jackson e Michael Weatherly, interpreti di Chunk e Bull.

Bull streaming

La serie tv Bull streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

