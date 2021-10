Paddington 2 film stasera in tv 9 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Paddington 2 è il film stasera in tv sabato 9 ottobre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Paddington 2 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Paddington 2

DATA USCITA: 9 novembre 2017

GENERE: famiglia, commedia, avventura

ANNO: 2017

REGIA: Paul King

CAST: Ben Whishaw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Julie Walters, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Francesco Mandelli

PAESE: UK

DURATA: 95 Minuti

Paddington 2 film stasera in tv: trama

Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, il nostro simpatico e buffo amico trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l’orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle tracce dell’astuto ladro che l’ha trafugato. Dopo il travolgente successo del primo film, anche questo secondo capitolo è uno strepitoso cocktail di azione e simpatia, ancora una volta diretto da Paul King e prodotto da David Heyman.

Paddington 2 recensione

Il film nella versione originale può contare su un cast decisamente stellare del panorama cinematografico britannico. A partire dalla new entry Brendan Gleeson, che si aggiunge a Hugh Bonneville (Downton Abby), Peter Capaldi (Doctor Who), Julie Walters (la signora Wesley in Harry Potter). Ciò che però rende questo sequel davvero unico è l’incredibile performance di Hugh Grant. L’attore inglese infatti interpreta Phoenix Buchanan, un trasformista che vediamo nei panni di una suora, di un cane e tanti altri personaggi uno più divertente dell’altro. Paddington 2 è decisamente un film godibile e da vedere per tante risate insieme a tutta la famiglia.

Paddington 2 film stasera in tv: curiosità

All’ideatore dei libri di Paddington Bear, Michael Bond, è stato detto del sequel il giorno del suo 90° compleanno. Purtroppo lo scrittore è morto durante l’ultimo giorno di riprese.

Nicole Kidman avrebbe voluto partecipare anche al sequel.

Paul King ha rifiutato di dirigere Wonder per girare questo film.

E’ già stato pianificato un terzo film di Paddington.

Ben Whishaw, Jim Broadbent e Hugh Grant hanno lavorato insieme precedentemente in Cloud Atlas (2012).

Paddington 2 streaming

Paddington 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

