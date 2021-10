THE ROOKIE EPISODI 9 OTTOBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 sabato 9 ottobre 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 9 ottobre 2021

The Rookie Stagione 3 Episodio 11 Sangue fresco. Due nuove reclute si presentano all’appello al Dipartimento: Larry Macer e Katie Barnes. Il primo ha vita brevissima, Katie, invece, sembra essere decisamente più promettente e viene assegnata a Bradford. Ma non tutto va liscio come sperato. La ragazza, infatti, ha un passato nell’esercito in Afghanistan, vede nemici ovunque e fatica a entrare nello spirito del poliziotto di città. Tim stranamente comprensivo suscita la gelosia di Lucy, sempre tormentata da lui quando era il suo istruttore. Alla fine Katie deciderà di non continuare la carriera e trovare pace nella vita normale. Nel frattempo, mentre Fiona riceve messaggi minacciosi da suprematisti bianchi, Nolan le da protezione nonostante le sue riserve. I due legano sempre più. Infine, Henry, che ha cominciato il nuovo lavoro, appare particolarmente stressato e a una cena a casa del padre sviene.

The Rookie Stagione 3 Episodio 12 Cuore impavido. Henry viene ricoverato in ospedale. Nolan, Sarah, l’ex-moglie e Abigail devono decidere se fare un intervento poco invasivo, ma non risolutivo, oppure optare per uno più rischioso, ma decisivo. Henry decide per il secondo. Fortunatamente tutto si risolve nel migliore dei modi. Nel frattempo, Jackson e Lucy portano in ospedale una ragazza, Billie Park che ha fatto il corriere della droga ingerendo degli ovuli pieni di ecstasy. Dopo essersi sentita male, viene salvata. La Fiera è di nuovo in città, lei dice per un’operazione al ginocchio del figlio, in realtà per rilevare il business di Tomas Madrigal un boss della droga che sta morendo. Quando l’affare sembra ormai concluso e lei se ne sta andando con il figlio, scoppia e una sparatoria e Diego viene ucciso. A fare da sicurezza al boss Tim trova Mack Daniels, l’ex collega che aveva fatto sospendere e che cerca di convincere a entrare in riabilitazione.

