Famiglia allargata film stasera in tv 10 ottobre: cast, trama, streaming

Famiglia allargata è il film stasera in tv domenica 10 ottobre 2021 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming.

Famiglia allargata film stasera in tv: cast

La regia è di Emmanuel Gillibert. Il cast è composto da Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo Bolland, Saskia de Melo Dillais, Laurent Ferraro, Michaël Cohen, Colette Kraffe, Hervé Masquelier, Joana Preiss, Robert Plagnol.

Famiglia allargata film stasera in tv: trama

Una divertente commedia segna l’esordio alla regia per Emmanuel Gillibert che pare abbia attinto a più di uno spunto autobiografico per realizzare il film. Dal sogno all’incubo, sebbene quell’incubo spiani poi la strada a un sogno ancora più grande. La vita di Antoine è perfetta così: single incallito e latin lover, trascorre le giornate tra lavoro, eventi mondani, feste e donne, molto spesso ospitate nel sontuoso appartamento parigino condiviso col migliore amico, Thomas. E se la partenza di quest’ultimo per Los Angeles rischia di intaccare in maniera negativa la quotidianità di Antoine, questi pare piuttosto rinfrancato dal fatto che l’amico gli abbia trovato un nuovo coinquilino, di sicuro interesse: si tratta di Jeanne, bionda, bella, due splendidi occhi azzurri. Quel che Antoine non sa – ma lo scoprirà molto presto – è che non appena Jeanne metterà piede in casa spunteranno, appena dietro di lei, i piccoli Thèo di otto anni e Lou di cinque…

Famiglia allargata streaming

Famiglia allargata streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Famiglia allargata film stasera in tv: trailer

