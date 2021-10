Mia moglie mia figlia due bebè film stasera in tv 10 ottobre: cast, trama, streaming

Mia moglie, mia figlia, due bebè è il film stasera in tv domenica 10 ottobre 2021 in onda in prima serata su Rai Premium. Il film fa parte della collana Purchè finisca bene 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mia moglie mia figlia due bebè film stasera in tv: cast

La regia è di Eugenio Cappuccio. Il cast è composto da Anna Ferruzzo, Serena Autieri, Neri Marcorè, Anita Zagaria, Mariano Rigillo, Flavia Gatti, Giampiero De Concilio.

Mia moglie mia figlia due bebè film stasera in tv: trama

La storia narra di Antonio Novelli (Neri Marcorè), uomo molto orgoglioso della sua famiglia, che è composta dalla bellissima moglie Amalia (Serena Autieri) e la figlia diciassetteenne Noemi (Flavia Gatti), un’adolescente disinvolta e intelligente che si sta affacciando al mondo dei primi amori. Tra fidanzati, vestitini corti, notti fuori, Antonio non è spaventato, ma contando sulla maturità di Noemi vede questa come l’occasione tanto attesa di essere più libero. Infatti l’albergo è avviato, lui e la moglie sono ancora giovani e finalmente potranno viaggiare, dedicarsi a loro stessi. La parte più dura di essere un genitore è finita e Antonio non la rimpiange per niente.

Amalia, però, non è della stessa idea e si dichiara non pronta a quella che vede come una sorta di “pensione”, anzi.. vorrebbe un altro figlio! I due però ci provano ormai da tanti anni senza riuscirci. Hanno ora una certa età, e Antonio si sente piuttosto al sicuro e certo che la sua libertà non verrà intaccata dal sogno di Amalia. Quest’ultima però rimane incinta! Come se non bastasse, anche Noemi è rimasta incinta dopo aver fatto l’amore con il suo fidanzato. Antonio si ritrova così ben due donne in attesa da soddisfare tra ormoni, shopping prenatale, lavoro e consuoceri latitanti..

Mia moglie mia figlia due bebè streaming

Mia moglie mia figlia due bebè streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raipremium ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

