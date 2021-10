Digitare il codice segreto film stasera in tv 12 ottobre: cast, trama, streaming

Digitare il codice segreto è il film stasera in tv martedì 12 ottobre 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Il film fa parte della collana Purchè finisca bene 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Digitare il codice segreto film stasera in tv: cast

La regia è di Fabrizio Costa. Il cast è composto da Paola Minaccioni, Valeria Bilello, Bernardo Casertano, Gabriele Cirilli, Pia Lanciotti, Neri Marcorè, Ruben Santiago Vecchi, Marco Sincini, Antonella Ciocca, Gabriele Colferai, Ettore Budano, Pietro Faiella, Francesco Falabella, Francesco Bovara, Cristina Gregori, Stefano Artissunch, Rebecca Liberati.

Digitare il codice segreto film stasera in tv: trama

La menzogna del Dott. Alberico Ferretti ha le ore contate. Lui – psicologo ed autore del best-seller “Digitare il codice segreto”, manuale per curare l’avarizia – non è nient’altro che un tirchio senza speranza. E adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Si rifugia quindi come ospite dalla contessa Vanini per scrivere il suo nuovo libro, e lì incontra Beatrice con il figlio Andrea, che è riuscita a lasciare il marito ludopatico, Nanni. Alberico cercherà di riscattarsi dalla sua patologia, rintracciando Nanni per aiutarlo a riconquistare la moglie, fino all’inaspettato esito finale..

Digitare il codice segreto streaming

Digitare il codice segreto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

