Eye Witness film stasera in tv 12 ottobre: cast, trama, streaming

Eye Witness Testimone involontario è il film stasera in tv martedì 12 ottobre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4.

Eye Witness film stasera in tv: cast

La regia è d Fred Olen Ray. Il cast è composto da Brigid Brannagh, Ivan Sergei, Tim Abell, Leah Bateman.

Eye Witness film stasera in tv: trama

Sharon, madre single appassionata di rafting, parte in viaggio con la figlia adolescente Cassie per la splendida regione dello Yosemite dove c’è un fiume molto adatto per praticare rafting. Ma quello che doveva essere un momento di divertimento e svago si trasforma in un incubo. Purtroppo per loro incroceranno tre uomini, pericolosi criminali appena evasi ed armati. I delinquenti non avendo alcuna conoscenza del territorio, prenderanno madre e figlia come ostaggi per indicargli il modo migliore per scappare da quella zona che poco conoscono. Le due donne saranno costrette a riportare i tre evasi a valle affrontando sia i pericoli del fiume sia quelli dettati dalla situazione…

Eye Witness streaming

Eye Witness streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Eye Witness film stasera in tv: trailer

