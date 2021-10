FINO ALL’ULTIMO BATTITO EPISODI 14 OTTOBRE. Torna su Rai giovedì 14 ottobre 2021 la fiction con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Fino all’ultimo battito: trama episodi 14 ottobre 2021 su Rai 1

Fino all’ultimo battito trama episodio 7 Il mondo oscuro. Il bacio tra Diego e Rosa non passa inosservato. Elena ha visto tutto e affronta il compagno. Diego ammette di aver sbagliato. Preferisce far credere a Elena di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che svelare l’inferno in cui si trova. Elena non vuole più sposarlo. La mattina successiva, però, i due vengono costretti dalla famiglia ad andare ad acquistare l’abito di Anna per il matrimonio.

Fino all’ultimo battito: trama episodi 14 ottobre 2021 su Rai 1

Fino all’ultimo battito trama episodio 8 La trappola. Diego mette a punto un piano con Bashir per poter fare arrestare Cosimo. In ospedale, finalmente, viene acquistato il VAD per Vanessa mentre si prospettano le dimissioni di Paolo. Vanessa però continua a peggiorare. Mino, con l’aiuto di Anna, si ritira dalle gare dopo aver capito che dietro alla sua riammissione c’era Cosimo. I due, sempre più vicini, fanno l’amore. Poco dopo Mino viene ferito in un agguato come rappresaglia per Cosimo.

Fino all’ultimo battito streaming

La serie tv Fino all’ultimo battito streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Fino all’ultimo battito: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Fino all’ultimo battito basta andare sull’hashtag ufficiale #Finoallultimobattito, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

