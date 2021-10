Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 17 ottobre 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 17 ottobre 2021

La leggenda del cinema e Premio Oscar Quentin Tarantino sarà ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, domenica 17 ottobre su Rai3 dalle 20.00. Il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico, in Italia per ricevere la settimana prossima il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, nell’intervista televisiva ripercorrerà 30 anni di successi, nel corso dei quali ha firmato film cult e iconici come “Le iene”, “Pulp Fiction”, “Jackie Brown”, i due volumi di “Kill Bill”, “Grindhouse – A prova di morte”, “Bastardi senza gloria”, “Django Unchained” “The Hateful Eight” e il recente “C’era una volta a… Hollywood”.

Che Tempo Che Fa: ospite Quentin Tarantino

Due Oscar (Miglior Sceneggiatura Originale nel 1995 per “Pulp Fiction” e nel 2013 per “Django Unchained”), 4 Golden Globe, 2 BAFTA, 3 David di Donatello e la Palma d’Oro al Festival di Cannes: una carriera straordinaria iniziata tre decenni fa con le riprese de “Le iene”, suo debutto come regista in un lungometraggio.

Il 1° luglio, in contemporanea mondiale, ha pubblicato il suo primo romanzo, “C’era una volta a Hollywood”, novelization della sua ultima opera cinematografica.

Considerato tra i più importanti cineasti della sua generazione e acclamato da pubblico e critica, nel 2005 il Time lo ha inserito fra le 100 persone più influenti al mondo e nel 2015 il suo nome è stato aggiunto nella celebre Hollywood Walk of Fame.

