Appena un minuto film stasera in tv 20 ottobre: cast, trama, streaming

Appena un minuto è il film stasera in tv mercoledì 20 ottobre 2021 in onda in prima serata su Rai 1.

Appena un minuto film stasera in tv: cast

La regia è di Francesco Mandelli. Il cast è composto da Max Giusti, Massimo Wertmüller, Loretta Goggi, Paolo Calabresi, Dino Abbrescia, Herbert Ballerina, Mirko Frezza, Susy Laude, Carolina Signore, J-Ax, Francesco Mura.

Appena un minuto film stasera in tv: trama

Claudio è un ex agente immobiliare di cinquant’anni che vive a casa con la madre Mirella. Come se non bastasse essere stato lasciato dalla moglie, che lo ha abbandonato per stare con il “Re della Zumba”, il proprietario di una palestra con tanto di spa, il protagonista assiste anche al fallimento del negozio di famiglia, ereditato controvoglia dal padre. Le giornate di Claudio trascorrono in compagnia degli amici Simone e Ascanio, che non si può dire navighino in acque migliori delle sue. La vita del nostro eroe sembra quindi essere un susseguirsi di fallimenti, che lo portano spesso a pensare “cosa sarebbe successo se fossi arrivato un minuto prima?” “forse bastava un minuto in più”. Sarà proprio Ascanio, con il semplice consiglio di comprare uno smartphone, che porterà l’amico ad una svolta. Il nuovo acquisto di Claudio, infatti, non è un banale telefono, con un tasto, infatti, può tornare indietro nel tempo per sessanta secondi. Sarà così che il protagonista cercherà di migliorare la propria vita e riconquistare la sua famiglia, un minuto alla volta.

Appena un minuto streaming

Appena un minuto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Appena un minuto film stasera in tv: trailer

