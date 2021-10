Honolulu dove vedere le puntate in tv, streaming, replica

HONOLULU STREAMING DOVE VEDERE. Da mercoledì 22 settembre 2021 arriva su Italia 1 il nuovo show comico con Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI COSA C’È IN TV

Honolulu dove vedere gli episodi in tv e replica

Le puntate del nuovo programma comico Honolulu andranno in onda in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21:15 circa con due episodi a settimana. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Honolulu streaming

Inoltre, per Honolulu streaming ogni episodio verrà messo in replica on demand gratuito nel sito MediasetPlay, dove è già possibile guardare la prima parte di stagione. Infine è possibile guardare in streaming diretta e replica delle due puntate anche sullo smartphone attraverso l’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare, cliccare nella H cercare il titolo e il gioco è fatto.

Honolulu: link utili