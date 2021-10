LUCE DEI TUOI OCCHI QUINTA PUNTATA. Torna in prima serata su Canale 5 mercoledì 20 ottobre 2021 la nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Luce dei tuoi occhi quinta puntata: trama e anticipazioni 20 ottobre 2021

Luce dei tuoi occhi quinta puntata. Nella lettera, Luigi ha confessato di avere investito Valentina con l’auto di Enrico. Dopo il funerale, Luca chiede ad Emma ed Enrico di nasconderlo fino a quando riuscirà a dimostrare la propria innocenza. Intanto, messo alle strette, Fontana confessa ad Enrico ed Emma di aver “comprato” Martina: ma non ha ucciso Luigi e non sa se Martina sia Alice. Intanto Davide e Luisa si sposano; poco dopo Luca si presenta in commissariato, ed emerge la verità sul ritorno della Conti a Vicenza. Oltre a Luisa anche suo marito Davide scopre tutto, sgomento e deluso: Alice è anche sua figlia! Anche in famiglia, Emma assiste alla reazione accesa del fratello Roberto e poi a quella delle sue ragazze: ora sanno di essere state scelte solo per la storia della loro nascita. La Conti però adesso crede in loro: presenteranno la loro coreografia al Festival. Ora Emma vuole solo abbandonarsi all’amore di Enrico ma riceve una telefonata che la turba.

Luce dei tuoi occhi streaming

Luce dei tuoi occhi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

