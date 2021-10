Fast and Furious Hobbs e Shaw film stasera in tv 21 ottobre: cast, trama, streaming

Fast and Furious Hobbs e Shaw è il film stasera in tv giovedì 21 ottobre 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fast and Furious Hobbs e Shaw film stasera in tv: cast

La regia è di David Leitch. Il cast è composto da Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Eddie Marsan, Stephanie Vogt, Eiza González, Helen Mirren, Teresa Mahoney, Cliff Curtis, John Tui

Fast and Furious Hobbs e Shaw film stasera in tv: trama

Fast and Furious Hobbs e Shaw è un episodio isolato che vede come protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham. I due attori tornano a vestire i panni di Luke Hobbs, il mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense, e Deckard Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell’esercito inglese. Come gli affezionati della saga ben sanno, il rapporto tra i due è sempre stato fondato su provocazioni e scontri, nel tentativo di eliminarsi a vicenda. Questa volta però, i due acerrimi nemici dovranno unire le loro forze per far fronte a Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, interpretato da Idris Elba.

Fast and Furious Hobbs e Shaw streaming

Fast and Furious Hobbs e Shaw streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fast and Furious Hobbs e Shaw film stasera in tv: trailer

