TALE E QUALE SHOW 2021 SESTA PUNTATA. Stasera in tv venerdì 22 ottobre 2021 torna su Rai 1 il programma delle imitazioni in prima serata condotto da Carlo Conti. Ecco di seguito le anticipazioni, concorrenti e giuria. DOVE VEDERE LE PUNTATE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tale e Quale Show 2021 sesta puntata: anticipazioni 22 ottobre

Dopo gli ottimi ascolti e le tantissime interazioni social di una settimana fa, il nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti andrà in onda venerdì 22 ottobre. Anche in questa sesta puntata gli 11 protagonisti (per la precisione 13, tenendo conto del “trio” dei Gemelli di Guidonia) si immedesimeranno nei big della musica nazionale e internazionale, coprendo un arco temporale lungo 60 anni. Sette giorni fa i vincitori di puntata sono stati i Gemelli di Guidonia grazie a una perfetta interpretazione dei New Trolls con ‘Quella carezza della sera’ (per loro si tratta del terzo successo fino a questo momento). Seconda piazza per Dennis Fantina-Brian Johnson, terzi a pari merito Stefania Orlando-Blondie e Pierpaolo Pretelli-Irama. La classifica provvisoria vede ora in testa i Gemelli di Guidonia, seguiti da Deborah Johnson e Dennis Fantina.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tale e Quale Show 2021 sesta puntata: anticipazioni e imitazioni 22 ottobre

A tre settimane dalla fine del varietà, i punti in palio sono davvero fondamentali. Ecco gli accoppiamenti: Francesca Alotta onorerà il ricordo di Mia Martini, Deborah Johnson avrà le sembianze di Shirley Bassey, Federica Nargi imiterà Romina Power, Stefania Orlando si metterà nei panni di Cher, Alba Parietti sarà Amanda Lear, Dennis Fantina si immedesimerà in Riccardo Cocciante, i Gemelli di Guidonia proveranno il poker con Il Volo, Biagio Izzo interpreterà Angelo Branduardi, Simone Montedoro se la vedrà con Julio Iglesias, Pierpaolo Pretelli si metterà nei panni di Cesare Cremonini e Ciro Priello farà rivivere il mito di Michael Jackson.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tale e Quale Show 2021 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Tale e Quale Show 2021: seguilo con noi

Per commentare in diretta le imitazioni di Tale e Quale Show 2021 basta andare sull’hashtag ufficiale #TaleEQualeShow, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook dello show.

Per essere sempre aggiornato su Tale e Quale Show 2021 segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Tale e Quale Show: link utili