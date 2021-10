The Resident 3: trama episodi 22 ottobre 2021 su Rai 2

THE RESIDENT 2 EPISODI 22 OTTOBRE 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 venerdì 22 ottobre 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 3 episodio 4 Sistema di valori. Un paziente di Devon, dichiarato morto, riprende a respirare e Conrad non può fare a meno di chiedersi che cosa sia accaduto. E’ possibile che Devon abbia commesso un errore così grossolano? La situazione peggiora quando si scopre che l’uomo, Remy, insieme alla fidanzata, Bella, vive come fosse un “vampiro”. Cain e Nic, intanto, hanno una bella gatta da pelare. Il loro paziente, infatti, è un certo Hades, noto suprematista bianco, che rivela una disturbo della personalità. Tra il chirurgo e l’infermiera ci sarà una profonda diversità di giudizio e di approccio al caso. Infine, sulla strada verso una convention medica, il “Rapace” e Mina si ritrovano in una situazione ai limiti del paradossale che farà emergere i sentimenti che provano l’uno per l’altra.

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

