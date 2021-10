La Bella e la Bestia film stasera in tv 23 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

La Bella e la Bestia è il film stasera in tv sabato 23 ottobre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Bella e la Bestia film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: La belle & la bête

USCITO IL: 27 febbraio 2014

GENERE: Fantasy, Sentimentale, Thriller

ANNO: 2014

REGIA: Christophe Gans

CAST: Léa Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Audrey Lamy, Audra McDonald, Jonathan Demurger, Yvonne Catterfeld

DURATA: 110 Minuti

La Bella e la Bestia film stasera in tv: trama

Agli inizi del 1800 un ricco mercante cade in rovina a seguito di un naufragio delle sue navi che contenevano tutta la sua mercanzia. L’uomo si rifugia in campagna insieme alla famiglia composta da 6 figli tra cui la giovane Belle. Un giorno arriva una buona notizia è il mercante si mette in viaggio per soddisfare i desideri delle figlie e la rosa unica richiesta della sua figlia preferita, Belle. Ma l’uomo si perde nella foresta e scopre un magico regno. Entra nel castello e trova tutti gli oggetti che cercava tranne l’unica cosa richiesta da Belle, la rosa. Ma nel giardino il mercante trova una rosa sbocciata e la raccoglie. Questo fatto scatena la furia dell’essere che governa il regno magico, un mostro terribilmente cattivo, soprannominato Bestia. Il mercante viene condannato a morte dalla Bestia.

La giovane ragazza per salvare il padre e sentendosi responsabile della terribile sorte che si abbatte sulla sua famiglia, decide si sacrificarsi e fugge di casa per recarsi al castello della Bestia. Offre la sua vita ma la Bestia la condanna a vivere con lui una esistenza tra magia, allegria e malinconia. Ogni sera, all’ora di cena, Belle e la Bestia s’incontrano. I due sono estranei e diversi in tutto, ma col tempo cominciano a conoscersi meglio. La Bestia si innamora di Belle e deve trattenere i suoi slanci amorosi verso la ragazza, mentre Belle cerca di scoprire i misteri del mostro e del suo regno. Durante la notte Belle fa dei sogni che a poco a poco le rivelano sempre più il tragico passato del mostro. La ragazza comincia a capire come questo feroce essere solitario fosse un tempo un maestoso principe. Tutto è iniziato con una maledizione che Belle cercare di annullare per liberare la Bestia e…

La Bella e la Bestia film stasera in tv: curiosità

Il budget del film è stato di circa 33 milioni di dollari.

Le riprese, iniziate nel novembre 2012, si sono svolte tra Francia e Germania. Le sequenze in esterna sono state realizzate al parco Sanssouci a Potsdam.

Nel 2014 il film è stato candidato agli European Film Awards come miglior film europeo. Nel 2015 ha vinto il premio Premio César per la migliore scenografia (Thierry Flamand) ed ha ottenuto la nomination per la migliore fotografia (Christophe Beaucarne) e i migliori costumi (ierre-Yves Gayraud).

La Bella e la Bestia streaming

La Bella e la Bestia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La Bella e la Bestia film stasera in tv: trailer

