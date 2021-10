Il sole a mezzanotte film stasera in tv 24 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Il sole a mezzanotte è il film stasera in tv domenica 24 ottobre 2021 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il sole a mezzanotte film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Midnight Sun

DATA USCITA: 22/03/2018

GENERE: Sentimentale

ANNO: 2018

REGIA: Scott Speer

CAST: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle

DURATA: 91 minuti

Il sole a mezzanotte film stasera in tv: trama

Katie Price è una ragazza bella, intelligente, simpatica. Purtroppo per una rara malattia che affligge una persona su un milione la maggior parte delle quali vive fino a 21 anni, ha sempre vissuto al buio in uno strano isolamento con pochi contatti con l’esterno. Charlie, bel ragazzino dal sorriso splendente, sfreccia ogni giorno con lo skateboard davanti alla casa dove vive Katie e non sa che la ragazza si è innamorata di lui.

Il sole a mezzanotte recensione

Il film è un road movie ambientato in Norvegia. Fa parte del genere cinematografico definito “di amore e malattia” (Colpa delle stelle, Io prima di te, Noi siamo tutto, Autumn in New York, Sweet November e soprattutto Love Story). La trama racconta una storia d’amore delicata e difficile. Il registra usa più che le parole i gesti, i sorrisi, gli abbracci, le mani per raccontare frammenti di emozioni che abbattono le barriere del pregiudizio e delle diagnosi mediche. Questo amore nascente per una ragazza malata terminale e l’inevitabile tristezza che pervade la vicenda, sono gli elementi utilizzati dal regista per traghettare i giovani fan di Bella Thorne (stellina di Disney Channel) verso una evoluzione e una crescita della maturazione artistica della giovane attrice. Importante la musica che svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo della storia.

Il sole a mezzanotte film stasera in tv: curiosità

La pellicola è un remake del film giapponese Midnight Sun (2006) o Song to the Sun, interpretato dalla cantante Yui. Ne sono seguiti una serie tv, un manga giapponesi e una serie televisiva vietnamita/giapponese.

Patrick Schwarzenegger, 24 anni, un passato da modello e latin-lover, è il figlio di Arnold Schwarzenegger e della giornalista Maria Shriver.

Bella Thorne è una ex stellina di casa Disney molto seguita dagli adolescenti di tutto il mondo. La giovane attrice ha guadagnato notorietà grazie a titoli come L’A.S.S.O. nella manica, The Babysitter e La mia vita con John F. Donovan.

Scott Speer è anche uno scrittore di romanzi. Ha diretto diversi video musicali ed ha esordito alla regia cinematografica con Step Up Revolution.

La malattia di cui soffre la protagonista si chiama Xeroderma Pigmentoso causata dalla mutazione di un gene che produce una proteina fondamentale per la riparazione del DNA. In Italia ne sono affette 3 persone.

Il sole a mezzanotte streaming

Il sole a mezzanotte streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il sole a mezzanotte film stasera in tv: trailer

