Quelli che il lunedì va in onda stasera in tv lunedì 25 ottobre 2021 su Rai 2 in prima serata con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Quelli che il lunedì: ospiti e anticipazioni 25 ottobre 2021

Comicità, attualità, musica e sport. Su Rai 2 sta per arrivare un nuovo appuntamento con Quelli che il lunedì, lo show condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, lunedì 25 ottobre alle 21:20. Tra momenti comici e sketch, servizi imprevedibili e collegamenti, questa settimana sarà in studio anche il “prestidigitatore” Raul Cremona, con i suoi sorprendenti numeri di magia, oltre all’immancabile Adriano Panatta. Nel corso della puntata, i fatti più importanti della settimana, dalla politica al costume, riletti con uno sguardo ironico: l’inviato di punta Enrico Lucci, in collegamento da Roma, incontrerà i personaggi più in vista del grande schermo, presenti alla Festa del Cinema appena conclusa, mentre l’opinionista Tommaso Faoro commenterà con il consueto sarcasmo, le ultime news.

Torneranno le parodie di Ubaldo Pantani, nei panni di Lapo Elkann e di Barbara Foria nelle vesti della celebre regina del “Castello delle Cerimonie” Donna Imma. E ancora, le curiose rubriche di Toni Bonji con i sondaggi comici di Maicol Dubbio, Brenda Lodigiani con le surreali interviste del salotto al femminile di Licia Flowers e le battute di Massimo Bagnato e Carmine del Grosso. Per l’attualità, non mancheranno le notizie e le curiosità del web con Melissa Greta e quelle di sport con Federico Russo. Come sempre, Luca e Paolo daranno vita poi, ad una serie di improbabili personaggi. Con il quiz “Chi vuol essere Talebano”, continuerà infine, la scalata di Mohamed Bacigalupo. Il tutto con la grande musica della “resident band” composta dal Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce).

Quelli che il lunedì streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Quelli che il lunedì sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Quelli che il lunedì: seguilo con noi

Per commentare in diretta le imitazioni di Quelli che il lunedì basta andare sull’hashtag ufficiale #Quellicheillunedì, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook dello show.

