Un fidanzato per mia moglie film stasera in tv 25 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Un fidanzato per mia moglie è il film stasera in tv lunedì 24 ottobre 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un fidanzato per mia moglie film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 30 aprile 2014

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Davide Marengo

CAST: Geppi Cucciari, Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Dino Abbrescia, Franz, Ale, Pia Engleberth, Corrado Fortuna, Brenda Lodigian, Daniela Tusa, Alice Mangione, Astrid Meloni

DURATA: 97 Minuti

Un fidanzato per mia moglie film stasera in tv: trama

Camilla si trasferisce a Milano per sposare Simone. Lascia la sua amata Sardegna, le amicizie e il suo lavoro da conduttrice radiofonica per amore di Simone che lavora in una concessionaria d’auto vintage. Ma Camilla non riesce ad ambientarsi nella nuova città e dopo due anni di convivenza la coppia entra in crisi. Prima di andare in tribunale per siglare la separazione, i due decidono di provare ad andare da una terapeuta di coppia. Qui emergono le ragioni, bizzarre e inaspettate, che hanno portato Camilla a non voler recuperare la relazione. Simone intanto cede ai consigli di Carlo, suo amico. Uno dei consigli è quello di assoldare il Falco, un playboy ormai sul viale del tramonto affinchè seduca Camilla convincendola a lasciare il marito.

Un fidanzato per mia moglie film stasera in tv: curiosità

Il film è un remake della pellicola argentina Un novio para mi mujer.

La sceneggiatura del film porta la firma dello stesso regista Davide Marengo insieme a quelle di Francesco Piccolo, Pablo Solarz e Dino Gentili.

Davide Marengo ha girato anche diversi videoclip musicali fra questi quelli di: Daniele Silvestri, Negramaro, Carmen Consoli, Biagio Antonacci e Patty Pravo.

La colonna sonora del film è stata curata da Massimo Nunzi.

Un fidanzato per mia moglie streaming

Un fidanzato per mia moglie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Un fidanzato per mia moglie film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/lz-rlrwzPa8

