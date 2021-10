IL CACCIATORE SECONDA PUNTATA. Mercoledì 27 ottobre 2021 arriva su Rai 2 la terza stagione della fiction dedicata alla lotta contro la mafia con Francesco Montanari. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Cacciatore 3 seconda puntata: trama e anticipazioni 27 ottobre 2021

Il Cacciatore 3 episodio 3 Discendenza. La caccia a Vito Vitale entra nel vivo: sfruttando la sua amante, la pasticcera Elisa, Saverio tende una trappola al boss mafioso, riuscendo ad arrivare al suo nascondiglio. L’arresto di Vitale, però, è solo una breve parentesi di serenità, perché Saverio si richiude immediatamente nel bunker, ossessionato dall’indagine segreta su Aglieri e Provenzano. Ad aiutarlo, oltre a Navarra e Francesca, si è aggiunta Paola, che è riuscita a farsi includere nell’indagine grazie ai documenti trafugati dall’ufficio di Barone. Ossessionato dal lavoro al punto da rinunciare ad un appuntamento con sua figlia Carlotta, Saverio avrà bisogno dell’aiuto dei suoi amici e collaboratori per trovare la forza di uscire dal bunker e tornare a vivere.

Il Cacciatore 3 episodio 4 Quello che sei disposto a perdere. Saverio ha trovato la forza per lasciare il bunker della procura. La sfida più difficile, però, la deve affrontare quando Giada gli affida Carlotta per qualche giorno. Barcamenandosi in un delicato equilibrio tra lavoro e vita familiare, Saverio riesce comunque a portare a casa un grande risultato: ha scoperto che “il Biondo” sarà presente ad un ricevimento contro la mafia. All’evento è stato invitato anche Elia, che lavora come infiltrato per individuare il loro obiettivo. Non riescono ad identificare “il Biondo”, ma la loro attenzione viene attirata da Fabrizio, un giovane imprenditore invischiato in loschi affari che riguardano l’appalto di un metanodotto. Fabrizio è un fedelissimo di Pietro Aglieri, tornato in Sicilia per aiutare Cosa Nostra. E Davide, vedendo il forte legame tra il ragazzo e il suo boss, non può che provare gelosia. Quando però Fabrizio rifiuterà di costituirsi, per coprire le tracce di Aglieri, sarà Davide ad affrontarlo, convincendolo a prendersi le proprie responsabilità.

Il Cacciatore 3 streaming

La serie tv Il Cacciatore 3 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

