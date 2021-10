LUCE DEI TUOI OCCHI SESTA PUNTATA. Torna in prima serata su Canale 5 mercoledì 27 ottobre 2021 la nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Luce dei tuoi occhi sesta puntata: trama e anticipazioni 27 ottobre 2021

Luce dei tuoi occhi sesta puntata. Azzurra fugge portando con sé la piccola Cecilia. E se il motivo di un gesto così improvviso avesse a che fare con il furto di Alice? Enrico ed Emma scoprono che era stata Azzurra ad occuparsi delle pratiche ospedaliere di Emma mentre era tra la vita e la morte dopo il parto. La polizia la cerca, ma è Emma a trovare Azzurra, che le racconta sconvolta il motivo della fuga: Roberto era stato con Luigi la notte in cui l’uomo è stato ucciso. Roberto confessa l’omicidio ed anche la verità sulla vendita di Alice in cambio dei soldi che gli servivano per saldare dei debiti. Non sa dove sia ora, nessuno la sa più. Un momento difficile per la famiglia e per Emma, che però ormai può contare sull’amore di Enrico. Dopo il successo della sua coreografia e delle ragazze, Emma si sofferma nel teatro vuoto: sua figlia potrebbe essere ovunque, eppure le sembra di intravederla proprio in quella ragazza che balla da sola sul palco vuoto. La ricerca di Alice non ha ancora scritto la sua ultima…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Luce dei tuoi occhi streaming

Luce dei tuoi occhi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Luce dei tuoi occhi sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Luce dei tuoi occhi in onda su Canale 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #Lucedeituoiocchi, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su Luce dei tuoi occhi segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Luce dei tuoi occhi: link utili